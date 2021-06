"Garibaldi era juventino" Secondo i napoletani. Secondo alcuni, almeno. Stamattina Napoli si è risvegliata con una maglia bianconera sulla statua dedicata all'eroe dei due mondi. Come racconta Calciomercato.com, si tratta di una goliardata notturna ad opera di due politici di "Napoli capitale", Enzo Rivellini e Roberto Lauro, due politici di “Napoli capitale”. La maglia è stata tolta in poche ore dagli addetti del comune.



IL SIGNIFICATO - Per capire il significato del gesto, bisogna spiegare che una parte di napoletani non hai preso bene la guerra del condottiero dei Mille. Garibaldi è considerato il distruttore delle Due Sicilie attraverso viole e abusi, per favorire il dominio Sabaudo. Già in passato la sua statua era stata presa di mira, ma mai prima di oggi gli era stata messa su una maglia della Juve.