Poco più di quattromila followers, ma una passione che è praticamente arrivata ovunque grazie alle sue foto piccanti (ed è dir poco): Katerina è uno spettacolo incredibile, con i suoi tatuaggi e la sua fede... bianconera. Sì, perché la modella russa, con un amore incredibile e ben visibile per i tattoo, fa soprattutto il tifo per la Juventus: foto su foto con la maglia bianconera e in pose decisamente ammiccanti. Per attirare l'attenzione? Forse - e in quel caso ce l'avrebbe fatta -, ma anche per urlare il suo amore alla Vecchia Signora sin da Mosca, città dove vive e dov'è cresciuta.



Nella gallery dedicata, le sue foto più belle.