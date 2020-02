Quando la Polizia l'ha fermato diceva di essere arrivato a Milano per assistere alla partita di Coppa Italia tra Milan e Juve ma gli inquirenti hanno trovato nella sua abitazione diversi kg di sostanze stupefacenti, una pistola e 15 mila euro in contanti. La storia è raccontata da Milano Today e a finire in manette sono stati ​Un quintale di droga e una pistola nascosti in casa: due cugini arrestati a Milano Pasquale D'Amato, 42 anni, e il cugino Cosimo Storino. I due, in seguito ad una segnalazione, sono stati seguiti dalla Polizia fino ad un appartamento in cui sono stati rinvenuti oltre 100 kg di sostanze stupefacenti tra hashish, marijuana e cocaina.



NON SAPEVA L'ALLENATORE - ​"Durante il primo interrogatorio con i poliziotti - scrive Milano Today - D'Amato si è difeso dicendo di essere in città soltanto perché la sera precedente aveva assistito alla partita di coppa Italia Milan-Juve, spiegando di essere un grande tifoso bianconero. Quando gli agenti gli hanno chiesto chi fosse l'allenatore della Signora, però, non ha saputo rispondere e ha fatto scena muta".