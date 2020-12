A Valdebebas il Real Madrid e l'Atletico si affrontano in un derby della capitale spagnola che, poche volte come oggi, ha un pronostico sbilanciato in favore della squadra allenata da Simeone. Il Real è infatti terzo nella classifica della Liga, a 6 lunghezze dai colchoneros capolisti. Un'occasione da non perdere per Zidane, che non può permettersi di perdere altro terreno. Gli occhi della Juventus sono puntati soprattutto sull'Atletico, una delle possibili avversarie agli ottavi di Champions League.