A "lezione" dai grandi per restare. Come sottolinea Tuttosport, nelle prossime settimane di allenamenti alla Continassa e tournée negli Stati Uniti Nicolò, Nicolò, Matiase forse anche Filippoapprofitteranno della presenza dei "professori" dellaAngele Paulper acquisire un po' di quell'esperienza e di quel carisma che ancora non possiedono, per ragioni anagrafiche, provando a "rubare" loro qualche segreto per sfruttare al meglio il proprio talento e mettere un importante tassello nel loro percorso di crescita, che poi per la prossima stagione potrebbe anche portarli altrove.L'argentino, per esempio, dal suo connazionale più grande potrà imparare a capire i momenti della partita, quando accelerare e quando rallentare, quando tentare il dribbling e quando invece preferire la giocata semplice. Magari, poi, i due potranno sfidarsi sui calci di punizione, come faranno gli altri tre giovani (e Fabio, che si unirà alla squadra solo il 3 agosto) all'ombra di Paul Pogba, che però sarà per loro un maestro soprattutto a palla in movimento: il francese, a sua volta cresciuto con gli insegnamenti di Andrea, Arturoe Claudio, potrà aiutare i suoi allievi anche a capire quando verticalizzare e quando giocare in orizzontale, quando aggredire l'avversario e quando coprire lo spazio."Ogni allenamento, ogni amichevole saranno insieme lezione ed esame", scrive ancora Tuttosport. "E determineranno, a giudizio del "rettore", chi è pronto per la Ju...niversità e chi dovrà prima frequentare lezioni altrove" (tenendo anche conto degli eventuali movimenti di mercato). Chi invece prenderà subito una strada diversa, ancor prima di "sedersi sui banchi", è Andrea: per lui, ufficializzato proprio nelle scorse ore come nuovo giocatore della Juve, si preannuncia già un prestito, con tutta probabilità al