Il pensiero dia proposito di Gigi Buffon dopo Lecce-Parma 4-0, su Calciomercato.com: "Prendere quattro gol nel primo tempo non era mai accaduto in carriera a Buffon (che invece aveva già subito quattro reti in un tempo, ma il secondo, in Fiorentina-Juventus 4-2 del 2013-14), che sarà costretto a segnalare sul calendario questa domenica come la peggiore della sua vita professionale. Purtroppo è lo stesso calcio e non soltanto lui a dover subire un sonoro schiaffo sul viso di quelli che fanno tanto male e lasciano il segno. Perché dover assistere alla caduta di coloro che avevamo imparato a riconoscere e ad amare come una sorta di super eroi della Marvel provoca dolore.La responsabilità di questa clamorosa debacle professionale non è opera del destino cinico e baro, ma soltanto del diretto interessato il quale, probabilmente per una forma più o meno inconscia di presunzione più che non per reale necessità di guadagno, ha voluto tirare la corda oltre ogni limite ignorando il fatto che ciascuna stagione della propria vita impone scelte ragionate e precise. In caso contrario si può essere vittime di un maledetto poker, a Lecce."