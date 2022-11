La Juve ha ritrovato un'anima. Con lei sono arrivati anche i risultati, è tornata la solidità, c'è pure chi pensa davvero che da gennaio si potrà pensare a imbastire una rimonta scudetto senza precedenti. Ma la stessa Juve che ha saputo ritrovarsi, infilando sei vittorie consecutive senza subire reti in campionato pur senza riuscire a riscrivere il finale in Champions, è forsa una Juve che non si rivedrà. L'emergenza ha costretto Max Allegri ha ridisegnare un 3-5-2 (o 3-5-1-1 nella variante con Fabio Miretti al posto di Moise Kean) più per forza che per scelta, con Nicolò Fagioli simbolo di questo momento essendo sbocciato solo quando non c'erano proprio alternative alla sua presenza in campo. Ora però c'è la sosta, solo dopo il Mondiale inizierà quella che viene descritta quasi come un'autentica nuova stagione, quella che dovrebbe finalmente proporre la Juve virtuale che Allegri ha in testa dalla scorsa estate e che gli infortuni hanno lasciato solo sulla lavagnetta e mai in campo. Solo il tempo dirà se il tecnico bianconero con tutti gli uomini a disposizione tornerà al progetto di 4-3-3 o magari di 4-4-2 storto, oppure se darà continuità al recente assetto tattico con inevitabile ritorno sul mercato. Ma chi tornerà a disposizione, salvo nuovi imprevisti, a gennaio?

