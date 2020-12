6







di Nicola Balice

Un anno fa di questi tempi la Juve stava per piazzare il colpo Dejan Kulusevski. Sfumato il colpaccio Erling Braut Haaland, ecco il blitz con cui è stata sorpassata l'Inter: all'Atalanta 35 milioni più 9 di bonus, anche se poi il Parma ha chiuso le porte all'ipotesi di un trasferimento immediato. Un anno dopo ipotizzare un atto di forza del genere è impossibile o quasi. L'onda lunga del ciclone Covid sui conti del calcio è destinata a durare ancora per diverso tempo, ma la Juve ha comunque bisogno di intervenire sensibilmente sul mercato di gennaio. La squadra così com'è non basta, a più riprese Andrea Pirlo ha sottolineato il deficit di personalità, tra Covid e infortuni la coperta è spesso stata corta. In generale 24 punti su 39 sono un bottino troppo misero per non riconoscere delle lacune. La certezza è che la Juve non interverrà sul mercato tanto per farlo. Con obiettivi e linee da seguire con decisione: un centrocampista, un attaccante, le cessioni e investimenti per il futuro.



Scopri tutte le mosse in gallery