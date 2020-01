Non si fa in tempo ad iniziare l'anno, che già si deve pensare al futuro. Gennaio chiama giugno, quando si parla di mercato e la prova è Kulusevski, ma non solo. Per la Juventus, infatti, si aprono le possibilità di cominciare a pre-contattare i giocatori in scadenza a giugno 2020. Da febbraio, poi, sarà possibile formalizzare ufficialmente gli accordi, ma proprio in questo mese si può giocare d'anticipo per bruciare l'agguerrita concorrenza. Perché c'è un nome, su tutti, che fa perdere il sonno a mezza Europa.



Dal Tottenham, infatti, è in uscita Christian Eriksen, com'è ormai noto fin dalla scorsa estate. Il rinnovo non sembra voler arrivare e la valutazione del giocatore che ne fa Transfermarket, 90 milioni di euro, è solo una delle motivazioni per cui faccia gola a tanti. Compresa l'Inter, che come ha riportato Sky Sport, ha già cominciato a portare avanti i discorsi con il giocatore fin da oggi. Eriksen, però, non è il solo giocatore che piace e che serve alla Juventus. Infatti, sul piatto delle occasioni ci potrebbe finire anche Thomas Meunier, terzino del Psg, che a più riprese la scorsa estate è stato accostato ai bianconeri. A meno che non prenda la strada per Torino già a gennaio, Meunier è sicuramente un nome di cui si sentirà parlare nei prossimi mesi.



Infine, c'è un terzo giocatore che si aggiunge alla lista dei futuri parametri zero. Si tratta di Willian, il brasiliano del Chelsea che già da settembre è sembrato essere un concreto obiettivo della Juventus. Esterno talentuoso, malgrado abbia superato i trenta, potrebbe offrire una soluzione in più nell'attacco di Sarri, che proprio in Blues lo ha allenato lo scorso anno. C'è ancora tempo, ma non troppo quindi, perché se è vero che siamo ancora all'inizio del 2020, giugno sembra essere proprio dietro l'angolo, quando si parla di mercato.