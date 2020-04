1









Presupposto: tutto deve andare bene. Ma bene sul serio. Dunque, con una formula sicura affinché si ritorni innanzitutto a fare sport, quindi ad allenarsi, infine a giocare. Lo show potrebbe ripartire, ma non sarebbe esattamente show: se il 4 maggio saranno allentate le misure di 'sicurezza', non è detto che in breve tempo si ritorni a una normalità. Semmai, il tutto sarà graduale. E lo sarà anche il ritorno sugli spalti, ovviamente. INDICAZIONI VAGHE - Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, ha parlato della seconda fase e nello specifico della possibilità di ripopolare gli stadi con il più normale e classico tifo. Sostanzialmente, quando si tornerà? Vale lo stesso progetto per cinema e teatri: ci sono soltanto indicazioni vaghe. Per i cinema potrà esistere una corsia veloce, per i teatri si parla del prossimo gennaio come data indicativa. Gli stadi, se il virus dovesse sparire, potrebbero seguire le stesse indicazioni.