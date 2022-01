5









Nemmeno lo juventino più ottimista si sarebbe potuto aspettare una finestra di mercato invernale di questo tipo, in casa Juventus. Sempre il più ottimista, avrebbe riso se qualcuno gli avesse anticipato l’arrivo di Dusan Vlahovic a gennaio. Eppure, la Juventus ha deciso di fare all-in, rivoluzionare la rosa e tentare l’assalto al posto Champions e, perché no – adesso sognare è lecito -, qualcosa in più. Il primo effetto, in attesa dei responsi del campo, è il ritorno di un entusiasmo, un’aria frizzante che dalle parti della Continassa non si respirava da diverso tempo. Dai social ai cancelli del J Medical, i tifosi tornano a stringersi intorno alla squadra ed è facilmente ipotizzabile: l’effetto si farà vedere anche all’Allianz Stadium.



EFFETTO VLAHOVIC – Naturalmente, il traino di questa esplosione di entusiasmo è Dusan Vlahovic. A restituire la dimensione e i numeri di questo fenomeno è la Gazzetta dello Sport, che scrive: “Gli effetti dell’acquisto dell’ex viola sono già visibili e non si tratta solo di “sensazioni”: i social bianconeri, che avevano appena subito un inatteso sorpasso a livello di interazioni a dicembre da parte dell’Inter, sono numericamente esplosi in questi ultimi giorni. Faccia, maglia, gambe e parole di Vlahovic sono state utilizzate con insistenza, ottenendo sempre una risposta entusiasta. Dusan, che prima di arrivare alla Juve aveva 570mila follower su Instagram, nel giro di pochi giorni li ha quasi raddoppiati (ora sono 1 milione e 40mila). Un altro indizio della passione arriva dalle magliette vendute: è presto per avere dati ufficiali, ma i segnali sono molto positivi. Quella dei cartellini dei giocatori che si ripagano con la vendita delle magliette è una leggenda metropolitana con nessun riscontro nei bilanci, ma l’operazione che ha portato a Torino il 22enne di Belgrado potrà avere effetti positivi sul settore marketing. Sui social molti tifosi hanno postato le foto della loro nuova maglia numero 7 e in alcuni negozi della Juventus quelle già “preparate” con numero e nome del nuovo acquisto sono andate esaurite”.