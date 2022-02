Così Riccardo Sottil, a Radio Bruno, sulla partita tra la sua Fiorentina e la Juventus in Coppa Italia: “Tutti in città pensano già alla Juventus, c’è coda per i biglietti e la gente non ci chiede altro per la strada. Per Firenze è la partita, ma noi giocatori non ci possiamo permettere distrazioni. Pensiamo al Sassuolo e poi penseremo alla Coppa Italia. Leader nello spogliatoio? Tutti quest’anno sono attaccati e concentrati per la causa. E’ un anno di cambiamento a Firenze. Biraghi è un leader oltre ad essere il capitano. Poi c’è Rosati, grandissima persona dentro lo spogliatoi. Anche Alvaro sembra sia nato qua a Firenze invece che a Madrid”.