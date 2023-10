Le parole di Giuseppea Radio Bruno:"Non ho mai capito la rivalità con la Juve, ma andando al Franchi vidi tifosi con "la bava alla bocca". C'era un qualcosa di diverso. Cosa ci disse Montella? Non parlò molto. In poche parole ci fece capire che dovevamo dare molto, molto di più. Dovevamo reagire per noi e per i tifosi. Serviva segnare un gol e infatti...Il giorno più bello della carriera? Sì, uno dei tanti posso dire".