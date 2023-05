L'ex pallanotista e leggenda dello sport italiano, nonché tifoso della Fiorentina, Gianni De Magistris è intervenuto ai microfoni di: "Mi aspetto di più dai singoli e dalla squadra nel suo insieme. Domani serve una grande prestazione difensiva, non subire gol sarebbe un ottimo inizio. All'andata è mancata concentrazione. Il Basilea vale l'Udinese. Il campionato per me è fondamentale, ha sempre il suo fascino, non lo abbandonerei mai per le coppe. Inoltre si può liberare un ottavo posto che vorrebbe dire Europa, in caso di esclusione della Juve."