Tra le immagini che hanno fatto maggiormente discutere e protestare i tifosi della Juve, il gesto di Faraoni, che dopo il gol di Kean si butta a terra. "A Faraoni il premio per la miglior interpretazione: stava per rialzarsi, ma nel momento in cui ha visto il pallone in rete si è accasciato di nuovo a terra come se fosse stato colpito ancora. Il premio Actors Studio è suo", commenta ironicamente la Gazzetta dello Sport.