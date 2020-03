Your browser does not support iframes.

Sono passati ormai due anni dalla morte di Davide Astori, allora capitano della Fiorentina, che sconvolse tutto il mondo del calcio. E ripensare a quei tempi, con il campionato che si fermò in suo onore, vien difficile comprendere invece la frenesia dei giorni di oggi. Così, anche i giocatori della Juve hanno colto l'occasione per staccare un secondo dal caos e dalle polemiche, solo per ricordare l'amico scomparso. Compagni di Nazionale, specialmente, perché è proprio in azzurro che Gianluigi Buffon, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, ma anche Claudio Marchisio hanno avuto modo di conoscere Astori.



"Eri l'espressione migliore di un mondo antico" scrive Buffon, postando su Instagram una foto in cui abbraccia Astori, proprio in azzurro. "Per tutti, per sempre" è invece il messaggio lanciato da Marchisio, mentre Bonucci scrive: "Ovunque tu sarai, non ti dimenticheremo mai". Tanti messaggi d'affetto, insomma, con una parte di Juve che si raccoglie nel nome del ricordo di Astori.