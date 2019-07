Your browser does not support iframes.

Si è tanto parlato (e poco visto) di Adrien Rabiot in questi ultimi giorni. Ma ora che tutti i tifosi della Juve si sono trovati finalmente davanti il nuovo acquisto, a molti è sorto un dubbio: “Dove l’ho già visto?”. Così su Twitter e Instagram sono nati i paragoni più disparati: dal primissimo Fiorello (per via della tenuta arancione con cui è sbarcato ieri a Caselle) all’attore romano Enzo Salvi (a causa del vistoso codino), fino a Pierre LeBlanc, calciatore del cartone animato Holly e Benji. Una delle somiglianze arriva perfino a commuovere: in Adrien qualcuno rivede Andrea Fortunato, il talento bianconero scomparso prematuramente nel 1995.