In campo Milan e Inter hanno pareggiato, ma a San Siro il derby della Madonnina l'ha vinto la curva rossonera: dedica a tema Covid "A chi ha lottato, a chi non ce l'ha fatta, a chi ha combattuto in prima linea per salvare la nazione: rendiamo onore a tutte queste persone dedicandogli la coreografia più importante della stagione..." con annesse scritte "Milano non dimentica" e gigantografie di medici e infermieri.

Questo il grande messaggio degli ultras milanisti ieri allo stadio Meazza in occasione del big match che ha chiuso la 12^ giornata di Serie A.