Conferenza Thiago Motta pre Aston Villa-Juventus: a che ora c'è

Latorna a giocare in Europa dopo il pareggio contro il Lille ottenuto nell'ultima giornata di Champions League. Nuova trasferta per i bianconeri, impegnati a Birmingham contro l'Aston Villa di Emery. La Juventus questa mattina svolgerà la rifinitura con parte dell'allenamento aperto ai media. Ecco a che ora parlerà Thiago Motta in conferenza stampa.parlerà in sala stampa, direttamente dal Villa Park, con un giocatore della Juventus, come da prassi nelle sfide di Champions, alle ore 17. Questo il programma dei bianconeri alla vigilia.