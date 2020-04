Grazie perché alle 19 ho la gym class — Simona Ventura (@Simo_Ventura) April 10, 2020

A che ora parla il Premier Giuseppe Conte? La conferenza stampa del Primo Ministro era stata inizialmente programmata per le 14. Poi è stata spostata avanti di un'ora, arrivando alle 15. Poi un altro rinvio, il Premier parlerà nel pomeriggio. Forse alle ore 17. Tra i commenti su Twitter anche quello della nota presentatrice Simona Ventura che ha chiesto direttamente a Conte quando avrebbe parlato. Non ha risposto lui ma un altro utente con la conversazione che si chiude in maniera incredibile: "Grazie, alle 19 ho gym class", scrive la presentatrice.