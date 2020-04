La conferenza stampa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte si sta facendo attendere dalle 14 di oggi, 10 aprile. Già da ieri sera, si sollevato il fermento in merito all'annuncio che, molto probabilmente, allungherà ancora il blocco delle attività per l'emergenza coronavirus. Eppure, l'attesa si è prolungata, di due ore in due ore, poi di ora in ora, sino all'ultimo rinvio: dalle 18.30, infatti, la conferenza stampa dovrebbe essere stata spostata alle 19.30. Inevitabile che, sul web, si siano scatenate, oltre alle polemiche, anche le ironie. Abbiamo raccolto alcuni tra i commenti ed i meme migliori su questa strana giornata in "sala d'aspetto".



