Sarà Maurizio Sarri il prossimo ospite di "A casa con la Juve" il programma ideato dal club bianconero per tenere compagnia ai propri tifosi durante questo periodo di isolamento. Dopo tanti grandi calciatori della Juve attuale e degli anni passati domani, venerdì 17 aprile, toccherà al tecnico bianconero parlare con Enrico Zambruno e Claudio Zuliani. L'altro ospite sarà lo scrittore e tifosissimo della Juve Sandro Veronesi. Ilbianconero.com seguirà in diretta le parole del mister. Non mancate.