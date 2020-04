Quando gioca, segna sempre Trezeguet. Il coro è nei nostri ricordi, ma oggi David è negli schermi di JTV. L'attaccante francese, oggi tra i principali ambasciatori juventini nel mondo, sarà ospite del classico appuntamento bianconero insieme a una vecchia conoscenza del mondo Juve, Sebastian Giovinco. Ecco le sue parole.



COME STAI - "Continuo a giocare coi figli, sono ancora a Madrid. Riesco a continuare a fare il corso da direttore sportivo, mi tiene motivato e sono contento, aspettando che questo momento passerà"



VIDEO - "Cerchi Trezeguet tra i video? Con me due o tre ore da vedere..."



GIOVINCO - "Ho voluto metterlo a suo agio, era un ragazzo che ascoltava tanto e voleva migliorare. E anche per me era molto importante, era quello che mi faceva gli assist per poter segnare. Per me è stato un ragazzo molto intelligente, una carriera molto interessante e per noi è stato molto importante. L'ho conosciuto un un momento particolare della storia della Juve".



VOTI A GIOVINCO - "Punizioni di Giovinco? Eh, con Alessandro ne calciavo poche... in allenamento segnava tantissimo, almeno 8".



NON TORNAVO? - "Ce n'erano altri 10, dovevo finire e non potevo rischiare il mio fisico. C'era quel lavoro da fare..."



COLPO DI TESTA - "Giovinco? Può migliorare... dai 6. Si deve scoprire ancora questo talento".



PUNIZIONI? - "Ero troppo forte, altrimenti facevo altri 50 gol, dai..."



1VS1 - "Giovinco? Era piccolino, non ti dava voglia, non potevi fargli un contrasto. Lui molto tecnico, ti dava quella simpatia di non menarlo. Era però uno cattivo nei contrasti, non lo so. Vediamo. Mi serve un video"



COLPO DI TESTA - "Io facevo miracoli, come crossavano questi... miracoli ne ho fatti, non arrivavano da Cafu o Roberto Carlos. Ci ho messo del mio"



VISIONE DI GIOCO SEBASTIAN - "Visione era da 10, giocatore che quando è arrivato da noi era diverso da tutti gli altri giovani lì. Visione diversa, ultimo tecnico e tecnica molto diversa da tutti gli altri. Che ci è servito tanto, in Serie B i contrasti erano duri e la tecnica predominava di meno. Ma era diverso da tutto il resto"



ABBIGLIAMENTO GIOVINCO - "Nel 2006 non era il massimo, poi ha iniziato a viaggiare e ha seguito la moda. Molto diverso. Adesso si trova in Arabia sarà meno attento all'abbigliamento, ma è sulla giusta linea"



SINISTRO GIOVINCO - "Sinistro? Poco, poco... darei un 5 in rapporto al suo destro, che è un 10. Aveva molta più sicurezza..."



I GOL - "Gol al Derby forse il più bello. Ma il più impattante a San Siro, con rovesciata di Del Piero in cui abbiamo chiuso il campionato contro un Milan molto forte e importante. Nella memoria di tutti, forse il più importante!"



RITARDO - "Mai, mai arrivato in ritardo. Continuo con questa fissa di arrivare in orario. Per me e per gli altri. Sempre stato su questa linea di rispetto. Sono molto attento"



LA JUVE - "Io con la Juve ho avuto una storia molto importante, sono arrivato dopo gli Europei del 2000, per me i primi passi sono stati non semplici. Ma 10 anni dopo mi sono ritrovato questa verifica dell'amore di tutti gli juventini verso di me. Ho fatto una carriera importante, arrivato giovane e sono partito quand'ero grande. Grandissimi allenatori, giocatori, per me è stato il passo più importante da professionista. Sono tornato da 5 anni alla Juve come abassador, per me è importante portare la Juve nel mondo e verificare l'amore che c'è verso la Juve. Non solo tra i tifosi, ma nel mondo del calcio. Per me è una cosa importantissima, sono professionale in quello che mi chiedono. Spero di continuare così".



CANZONE - "Passato tantissimo tempo, mi devi lasciare un attimo ai ricordi... Cresciuto in Sudamerica, ho fatto ascoltare la Cumbia a Seba. Fa parte del nostro sangue. Come balla Seba? Non tanto, fa altro meglio. Gioca meglio a calcio".



REAL MADRID - "Tra me e Seba? Forse lui non ha giocato al Bernabeu, ah una presenza. Io ho fatto soffrire il Madrid... il più bello? Quel 3-1. All'andata era la partita, la prima, al Bernabeu. Al ritorno li abbiamo ribaltati, dimostrando che eravamo i più forti. Per me è stata unica".



SCARTANDO TUTTI - "Mai visto quel gol di Seba, ma andrò alla ricerca di questi tre o quattro giocatori che scartava. Ma per lui è più semplice, ti usciva così. Per me era più complicato. Anche se qualche dribbling l'ho fatto, qualche gol ci sarà. A me motivavano gli stadi pieni, dove c'era tutta questa gente... Ognuno deve fare il suo, ognuno al suo posto".



ASSIST - "Per quello ho portato Giovinco in prima squadra, per farmi dare la palla. Sennò tornava in Primavera"



ALZARE SEBA - "Era più semplice alzarlo dopo un gol. Quella partita contro il Bologna, m'ha fatto un gran passaggio, ho voluto che il pubblico lo vedesse per quello l'ho alzato ed è stato un momento fantastico"