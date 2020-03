Una storia da campione e un passato (e presente) da juventino vero. Gregorio Paltrinieri si racconta nel nuovo format bianconero, 'A casa con la Juve'. Il nuotatore affiancherà il direttore dell'area sportiva, Fabio Paratici, con cui converserà di mercato e delle dinamiche del club. Non solo: perché a tenere banco questi giorni è anche la possibilità che le Olimpiadi vengano rinviate. "​Non sappiamo se ad agosto questa emergenza sarà passata e oggi sarebbe forse giusto rimandarle. Ma mi fido del Cio, che deve decidere presto: ora serve prontezza di risposte soprattutto verso gli atleti“, le parole di Greg.

PISCINA CHIUSA - "Piscina chiusa al pubblico, è solo per me e per il mio gruppo di lavoro. Questo è un centro sportivo, ho camera e ristorante qui. Sono segregato qui. Come dicevate voi, è la decisione giusta. Stiamo rispettando le norme, speriamo finisca presto".



ANEDDOTO - "Ci sono più aneddoti sul mare aperto, non si gareggia poi nella propria corsia. Nel mare aperto ne succedono di tanto. Ci pensavo ora: è successo a una gara, ma non dirò quale per non creare precedenti, è successo che fosse pieno di meduse. Nuotando, cerchi di evitarlo ma le becchi. Se le prendi da sopra però non ti fanno niente. Ho fatto una bracciata, l'ho presa e lanciata indietro nella fase di recupero. E' stato come lanciare una bomba, non so se l'ho preso e come l'ho preso, ma gli ho fatto del male. Sfrutti delle circostanze mentre nuoti, lì dovevo lanciarla".



5 GIOCATORI DELLA JUVE CON LA 10 - "Dybala, Del Piero, Tevez, Pogba, Baggio"



FRANCESI NELLA JUVE - "Matuidi, Trezeguet, Platini, Vieira, Zidane"



DEL PIERO - "Da quale squadra? Padova, Padova!"



KHEDIRA - "Dov'è nato? Vado a caso, io vi dico.... Francoforte! Sbagliata? Non avevo più pallida idea!"



NUOTO - "Io penso mi alleno 5 ore al giorno, tutti i giorni a parte la domenica. Quando fai serie impossibili, allenamenti stancanti, ma sei sempre da solo con te stesso e non è semplice. Il 90% dei tempi mi annoio anch'io. Respirazione? Se leggi un manuale di nuoto, dovresti respirare a ogni bracciata. Io respiro solo a destra, è stato un adattamento come nella crescita. Ma se giochi bene in un certo modo, come nel calcio, non lo stravolgi. Anche da una parte sola, la respirazione è molto comune. E' un problema un po' comune e può aiutare".



VINCERE SEMPRE - "Situazione simile alla Juve. Se tu ti senti dire che sei il più forte, di dover vincere, ti convinci anche tu. Cerco sempre di rimanere distaccato, non voglio farmi condizionare dai giornali, dalle parole. Sembra però che tutto sia scontato. E' giusto perché la Juve ha la squadra più forte, allora deve vincere. E' questo il peso: è uno sport in cui ti è richiesto tanto, è quello che volevo spiegare. Non è tutto così facile, possono succedere mille cose e godersi ogni minimo particolare".



ESULTANZE STORIA JUVE - Esultanza di Chiellini? Pollice in su di Paratici!; esultanza di Bonucci, Paratici approva; esultanza di Ronaldo, Paratici approva; Cuadrado? Paratici approva: 'Sì, era difficile!'; esultanza Matuidi? Paratici... approva! Anche Del Piero e Ravanelli passano indenni, così come Matri. Cadono su Vidal e il cuore, tutto ok su Pepe. E chiaramente con la Dybala Mask.



MUSICA - "Prima delle gare? Ascolto tanta musica, mi piace tanto il rap, musica r'n'b. Americani per lo più, JayZ classico. Mi gasa un sacco".



FILM - "Tre da consigliare? Il mio film preferito è Wiplash, di quel batterista, con una storia molto interessante. Poi l'altra sera ho visto Ultras, documentario nuovo sugli ultras del Napoli. E grande classico è SpaceJam, uno dei film che ha segnato la mia infanzia"