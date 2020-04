Altro appuntamento con 'A Casa con la Juve', stavolta a rispondere alle domande dei giornalisti di JTV ci sarannoIl primo, ritiratosi la scorsa estate, è entrato nello staff di Maurizio Sarri, per il quale cura principalmente la fase difensiva. Il secondo? Attualmente senza squadra: l'esperienza con il Brescia si è chiusa a gennaio, e Alessandro non sa ancora se tornerà a giocare. In basso, le dichiarazioni di Alessandro."Tempo scandito dalle mie figlie. Sono a Milano con moglie e figlie, giornata comunque impegnative. In casa non si divertono granché, però...""Hanno provato a farmi tagliare i capelli. Ma a tanti bruttini li hanno migliorati, vedi Barza, Pirlo... a me ha fatto l'inverso, è peggiorata"Il gioco consiste in domande brevi: saranno Barza o Matri l'autore del gesto.Chi è il più simpatico? Matri e Barzagli votano per se stessi.Chi mangi adi più? Matri e Barzagli votano per gli altri. Barzagli: "Ma non scherzare, oh. Sono più in forma io che ho smesso un anno fa".Il più attraente: Barza per entrambi. Matri: 'Ha più sex appeal'Il più forte palla al piede: Matri e Barzagli votano per se stessi. Barzagli: 'Ma se sei un difensore trasformato in attaccante! Ale palla al piede? Non gliela chiedete, dopo 3 metri se la scorda dietro. Lui faceva gol".Matri: 'Lui è l'unico centrale finito terzino, l'unico..."Chi soffriva di più? Entrambi votano per Matri. Barzagli: "Soffriva tantissimo, aveva una pezzata clamorosa. Avevi responsabilità? Eh sì, sotto pressione costantemente". Matri: "Se non segnavo nei primi 40 minuti, era già pronta la sostituzione".Chi cucina meglio? Entrambi votano per gli altri. Barzagli: 'Non so cucinare. Faccio cose semplici, come quando avevo 20 anni che sono andato lontano da casa. Ero famoso per il tiramisù ed è un anno che non mi viene più, non mi si monta la crema".Capelli più belli? Entrambi votano per Matri. Barzagli: "Ormai sto diventando tutto bianco..."Rigori? Entrambi votano per gli altri. Barzagli: "Lui è rigorista, io no". Matri: "Tu hai il 100%, io ne ho calciati 6 e sbagliati 8...". Barzagli: 'Mi devo riceredere"Chi si arrabbia di più? Matri: "Siamo due tranquilli, io protestavo con gli arbitri. Con compagni e avversari no". Barzagli: 'Lui è finito da anni, ma ora si sblocca il mercato..."Chi guida di più? Barzagli: 'Mia moglie dice che non so guidare"."Oltre al calcio? A me piace il tennis, avevo iniziato il paddle ma la quarantena mi ha fermato. Giocavo a tennis, ma mi hanno fermato""Musica italiana, Vasco e Ligabue. Prima delle partite Barzagli pompava con le casse, Blink, Foo Fighters, tutto...""Tra Barza, Pepe, Simone, ero martellato da inizio a fine allenamento. Però dal campo a fuori era a 360...""Il passo del libro di Pirlo? Dopo il libro sono crollato giù a picco. Facevo summit con i dottori, poi ero tranquillo. Dottori mi odiavano? Eh, forse. Ogni anno li cambiavano...""Gol senza scarpa? Con la Fiorentina. Io capocannoniere del primo scudetto? Ma sì, loro scherzano. Ho fatto gol decisivi""Aveva i problemi? Li ha tutt'ora, ha fatto smettere di giocare tutti, guardate cos'ha fatto. Spera che il mercato vada avanti di continuo per riprovare. Sono a casa a Torino""Do un 6 al tiro, cambio gioco un 4.5. Mi è rimasto in testa troppo tempo quel cambio di gioco. Però quando tirava in porta..."Matri: "Destro da fuori area di Barzagli? Mai visto". Pirlo: "Quando caricava al limite dell'area, poi cominciava a correre dell'indietro"Matri su Pirlo: 10, dai... aveva occhi ovunque""Lui aveva un po' di finte, sembrava margheritone, metteva il piedino sotto". Pirlo: "Aveva anche il tacco all'indietro". Matri: "Dai, 8""Io avevo quello di Barzagli in ritiro. Pirlo? Quello di Peluso. Barzagli mi proteggeva"Pirlo: "Derby all'ultimo secondo"; Matri: "Il gol decisivo in Coppa Italia contro la Lazi, l'ultimo, quello a cui sono più legato". Barzagli: "In Coppa Italia contro l'Inter"