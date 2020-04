Come se la passano i calciatori in quarantena? La curiosità è tanta, nonostante le stories tra Instagram e Facebook sicuramente aiutino. Nulla batte però la testimonianza diretta, magari anche condita da qualche risata: Cristiana Girelli, a tal proposito, interverrà dalle 15 in diretta ad 'A Casa con la Juve', nuovo format di JTV. La bianconera, in compagnia di Marchisio, svelerà qualche piccolo retroscena e tante nuove storie. Qui le sue parole, in basso il video della diretta.



COI MIEI - "Sono tornata a casa, non ero così tanto qui da penso 10 anni. Questa convivenza forzata va così e così. Ma spero che tutti siano a casa"



CANI - "Ho due cani. Uno si chiama Nala, preso da un cartone; l'altro è Joy, è tremendissima. Quando usciamo? Metto al guinzaglio la barboncina. Che è tremenda"



QUANTO SAI DELLA JUVE - Girelli gioca con le esultanze. Ok con Chiellini, Bonucci, Dybala, Ronaldo, Cuadrado, Matuidi, Bernardeschi, Del Piero, Pogba, Matri, Vidal. Ok anche Bonansea e chiaramente la sua esultanza. Marchisio: "Bravissima, non era facile"



RICORDO PIU' BELLO - "Il primo scudetto anch'io come Claudio. Mi differenzio un attimo però e dico la prima Supercoppa"



CON CHI GIOCHEREI - "Mi piacerebbe giocare con Vivianne Miedema"



GIAMAICA - "La tripletta? Non c'erano dubbi sui tacchetti usare. Difficilmente uso quelli a 6, o i misti. Bella emozione, molto particolare. Pallone a casa? Eravamo a Vinovo e dovevamo fare un servizio per l'Uefa in vista dei Mondiali. Ricordo che era domenica mattina, c'era questa troupe e avevo visto il pallone dei mondiali. Fino a quel momento l'avevo visto sul web. Chiesi alla ragazza che gestiva tutto se potessi tenermelo, lei disse di no. Che doveva fare il giro di tutte le squadre. E ho detto che l'avrei preso al Mondiale ed eccolo qua. Ho fatto una fatica a prenderlo perché l'Uefa non voleva lasciarmelo. Sono riuscita a recuperarmelo. Questo era il pallone del girone, ottavi e quarti sono stati con quest'altro pallone. Me l'hanno dato sgonfio..."



LEZIONE DI PIEMONTESE - "Cerea? Arrivederci!" ed è giusto. Marchisio: 'Devi dare delle indicazioni...'

Come nasce il Principino? "Balzaretti" ed è giusto.

Primo gol in Serie A? "L'assist lo fa Del Piero! Io avevo il poster in camera, grande, grande, grande"

Tagliarin piemontesi? "Pasta fresca all'uovo!"