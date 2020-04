Il ritorno della Formica Atomica. Sebastian Giovinco torna a respirare bianconero, seppur a debita distanza. Seba, infatti, sarà ospite de 'A Casa con la Juve' insieme a David Trezeguet. Per la diretta video, scorrete qui in basso.



COME STAI - "Sono a casa, gli allenamenti sono finiti e ci hanno comunicato che la stagione riprenderà a luglio o agosto, troverò il modo di tornare dai bambini e dalla famiglia. Io sono in Arabia, loro sono a Toronto e dovrò raggiungerli là. Sarà un'impresa impossibile"



TRE PAROLE SU TREZEGUET - "Campione assoluto, grande persona e devo dire che, magari non c'è una parola precisa, ma quando ho fatto i primi passi con la prima squadra lui è stato uno dei pochi a mettermi a mio agio nello spogliatoio"



VOTI A TREZEGUET - "Senso del gol? 10"



PUNIZIONI - "Del Piero? Non mi potevo avvicinare. Il primo gol su punizione? Mi ricordo che mi fa il bomber: 'Era ora...'".



TORNARE IN DIFESA - "Gli metto un 6 per la sufficienza, poteva andare anche molto peggio. Sufficiente, sufficiente".



PUNIZIONI DI TREZEGUET - "Forse non l'ho mai visto neanche in allenamento. Dico 2, 3..."



COLPO DI TESTA DI DAVID - "Lui era molto più bravo coi piedi, ma gli do 8"



GENEROSITA' DAVID - "Tutti diranno che non è generoso, per quello il bomber se ti vedeva nelle condizioni migliori te la passava"



DESTRO E SINISTRO - "Bomber... sono uguali, eh? Ogni tanto a Trezeguet mancava un po' di forza e la piazzava. Dico 7"



CHAT - "Abbiamo una vecchia chat, con gli italiani con cui eravamo in nazionale. Chiellini, Pirlo, Barzagli, Bonucci... con il bomber, Camoranesi ogni tanto lo sento. Diciamo questi sono i ragazzi con cui ho legato un po' di più".



A TORONTO - "Sicuramente la vittoria, era una città che non vinceva da 26 anni. Tra basket, baseball, calcio, non vincevano da 26 anni. Arrivare e dopo 2 anni vincere il campionato ha un sapore diverso, al di là del fatto che possa essere semplice, difficile, ha un sapore diverso".



LINGUA - "Tutti pensano che l'ho fatta per Del Piero o per imitarlo, ma non è così. Non so come dirti, la trovavo un'esultanza simpatica e la trovo ancora oggi simpatica, ma non per Del Piero"



CANZONE - "Ascoltavo tanto Vasco Rossi"



3-1 AL REAL - "Ero allo stadio, in tribuna!"



MOTORINO - "Quando ero in Primavera, non l'avevo detto, esultavo come bomber Trezeguet. Lui faceva il gesto della mano e poi non tirava forte il pugno e lo facevo in Primavera. Motorino? Perché sono venuti Pio e Amedeo a febbraio del 2017 e allora eravamo rimasti che se segnavo, dovevo esultare così. Due settimane segnai a New York, l'avevo promesso e l'ho fatto".



SCARTANDO TUTTI - "Tutta la difesa no, ma due o tre sì"



COME MI CARICAVA? - "Trezeguet non mi diceva niente, non ti dava consigli oppure te li dava per come si muoveva lui, in funzione a come si muoveva"



ARABIA SAUDITA - "A differenza dell'America, qui ci sono giocatori di qualità e giocano tutti quanti alla solita maniera. E' un gioco molto sulle fasce, piace molto crossare e andare sugli esterni. Ma anche qui ho avuto modo di far bene, di vincere. Sicuramente un calcio che, se ci credono, possono uscire tante cose"