Domani, ore 15!

Nuova settimana e nuovo appuntamento con "A casa con la Juve" il nuovo format ideato dal club bianconero per tenere compagnia ai tifosi che come tutti sono costretti a restare a casa per limitare la propagazione del Coronavirus. L'appuntamento è per domani, venerdì 3 aprile alle ore 15. Ai microfoni di Enrico Zambruno e Claudio Zuliani ci saranno Mauroe il duo radiofonico di Radio Deejay composto da. Tutti in onda il 3 marzo alle ore 15:00.