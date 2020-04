Mercoledì A Casa Con La Juve. Nuova puntata del format bianconero, in cui diversi personaggi dal mondo della Juventus e dello sport sono ospiti nel classico appuntamento bianconero, in cui si parla di calcio ma non solo, spazio ad aneddoti, ricordi e tanto altro. Domani, alle 15, ci saranno il portiere della Juventus Wojciech Szczesny, Carlo Pinsoglio, e il rapper Shade. Un modo alternativo per fare e farsi compagnia ai molti tifosi bianconeri. L'evento sarà visibile in diretta streaming su Juventus TV, oppure sui canali ufficiali Youtube e Facebook.