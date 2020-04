A Casa con la Juve. E a casa soprattutto con Mauro German Camoranesi, ex campionissimo dei bianconeri che torna in veste di critico e di ospite di JTV. 'Camo', campione del mondo nel 2006 e una vita passata a Torino, oggi è commentatore e allenatore. Da quest'anno, infatti, è partita l'avventura al Tabor Sezana, in Slovenia. Qui in basso la diretta con Andrea e Michele, speakers di Radio Deejay.



COME STAI - "Sto bene, sto cercando di svegliarmi. C'è il sole, è una novità quella di svegliarmi alle 9.30, ma è tutto a posto".



PASSIONI - "Nasce prima la passione per il calcio, la musica è arrivata dopo ma l'ho scoperto come tutti quando avevo 14, 15 anni. Ascoltavo sempre musica classica, con mia madre che ascoltava sempre la radio. No, non ascoltava gli Iron Maiden. In radio si mette di tutto, in quel periodo ho iniziato a sentire musica con gli amici ed è uscita questa passione".



MARADONA - "Gli ho parlato prima di Italia-Francia? Sono ancora convinto. Non so ancora per quale motivo sono andato in camera di Ciro, lui era sdraiato mezzo nudo nel letto, con quel fisico che aveva, non bellissimo, e a un certo punto mi fa che è al telefono e tra poco mi richiama. 'Sto parlando con Diego', mi fa. E mi dice che Diego mi vuole parlare, pensavo mi prendesse in giro. Lui insiste, 'ti vuole salutare'. Torno e parlo con Diego: 'Stai tranquillo, domani gioca la partita e domani diventerai Campione del Mondo'. E io: 'Sei tu veramente?'. Lui: 'Sì, sono io. Ti volevo fare l'in bocca al lupo, domani sarai campione del mondo'. E' stato meraviglioso, sentirti dire dal più grande di tutti e idolo personale, una cosa del genere. Bellissimo"



TREZEGUET - "Compagno di ritiro, ci siamo divertiti da morire. Tanti anni insieme, ma noi per 6 mesi almeno non ci siamo parlati. Quando arrivai alla Juve, era pieno di sudamericani e li vedevo come stelle, mi mettevo nel mio angolino a prescindere dal fatto che parlassi spagnolo e non parlavo con nessuno, questa cosa ci è rimasta. Almeno tre mesi entravo nello spogliatoio, mi mettevo nell'angolino e non parlavo. Col tempo siamo diventati amici. Lui è a Madrid, rimasto bloccato lì. Tra le cose divertenti, quando andavamo a cena, ci preparavamo la seconda cena per il ritiro. Era fantastica. Personaggio che ho scoperto con il tempo, per i primi mesi mai parlato con lui, mi sembrava avesse una faccia da str... ti guardava sempre così, dall'alto, pensavo chi pensasse di essere. Poi col tempo ci siamo conosciuti e siamo diventati amici".



MULTE - "Ne prendevo tante, davvero. Purtroppo sì. Spero che quel reparto a cui andavano porti il mio nome, l'ho fatto da solo. E' un qualcosa mai compreso, adesso sono allenatore e in teoria devo cambiare, non arrivo più in ritardo e non prendo multe, ma una volta ne parlai con mio padre. Io ero a Moncalieri, per Vinovo ci mettevamo 10, 15 minuti. Facevo sempre tardi, ma io mi alzavo 1 ora e mezzo prima. Non mi piaceva arrivare lì ad aspettare gli altri. Una volta sfrecciavo in tangenziale e parlai con mio padre. Gli chiesi: ma come faccio ancora a fare tardi a 30 anni, mi alzo un'ora prima, mi preparo e sono pronto e ho programmato tutto e poi arrivo in ritardo? Lui mi guarda e fa: 'Stai tranquillo, ce l'hai nel sangue, io ero come te'. Sono arrivato al campo, era lì che mi aspettavano e mi hanno fatto una multa. La cifra totale? No, ma secondo me non posso dirlo... diciamo che oggi ti compri la miglior Ferrari. Era tutto per l'ospedale, lo facevo appositamente..."



GOL AL BOLOGNA - "Molto affezionato, quel gol rappresentò lo spirito di quella squadra, del club in generale. Non bisogna mai mollare e per me rappresentava quello. Eravamo a un anticipo o posticipo, in lizza per il primo posto e quel gol ci diede la possibilità di stare primi. Un punto importante ma dimostrazione per gli altri di una squadra che non mollava mai. 2-1 al novantesimo e al 93' dominati dal Bologna, perdevamo giustamente, ma c'era lo spirito di non lasciar perdere il risultato e di tenere duro"



DA PICCOLO - "Pensare di diventare famoso? No, ci speravo. Guardavo come tutti le partite in tv, volevo diventare professionista ma poi non sapevo cosa significasse. Non mi aspettavo la metà di quello che sono riuscito a fare in carriera"



PINGUINI - "Qui sono pieni, a cosa servono i pinguini? Non ho capito. Quello che rimane con le uova, è il maschio e non la femmina. Non si comporta neanche da maschio, la femmina se ne va. Mai capito a cosa serve".



DITA DEI PIEDI - "Come si chiamano? Non come quella delle mani. Hai chiesto alla persona sbagliata, adesso lo cerco io".



BUFFON - "Mi fa piacere vederlo ancora lì. Uno deve smettere quando lo sente, non quando lo chiedono gli altri. Tanti gli dicono di dover smettere, ma se c'è una società che gli dà la possibilità fa benissimo".



COMPAGNI - "Mi sento ancora con qualcuno? Con pochi. Ormai siamo un po' sparsi per il mondo. Adesso che lavoro in Slovenia ho sentito Tudor, tornato in Croazia. David pure. A Gigi pure, quando ho fatto visita al campo d'allenamento. Ogni tanto ci vediamo allo stadio, con Ciro Ferrara ed Edgar. Ciro lo vedo ovunque, sta a Milano, Torino, come il prezzemolo. Fino alle 2 ho visto una trasmissione e c'era Ciro Ferrara... e basta!"



A FIRENZE - "Suonare bandierina? Non mi ricordo particolarmente cosa cantavo, ma volevo farlo da tanto. tempo. Solo che segnavo ogni tre mesi... ho dovuto aspettare".