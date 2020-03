Altro giro, altro appuntamento con 'A casa con la Juve'. Stavolta sarà Paulo Dybala a prendere la parola, insieme alla juventinissima Tania Cagnotto, tuffatrice olimpionica che ha visto sfumare il sogno di chiudere con Tokyo 2020 una strepitosa carriera. Se ne riparlerà nella prossima annata, situazione permettendo. Ecco, intanto, le parole della sportiva in diretta con l'argentino.



COME STAI? - "Anch'io sono a casa, mi allenavo fino a pochi giorni fa, avevamo il permesso. Adesso ci s'inventa di tutto per intrattenere i bambini, navighiamo a vista. Non so più cosa inventarmi per stancare Maya"



BOLZANO E ARGENTINA - "Cosa li unisce? Il Choripan, il panino con il wurstel". Dybala: "Noi lo facciamo con la salsiccia"



COLLEZIONE - "Conservo più le medaglie, i costumi li ho tutti in piscina. Le due olimpiche? Sono esposte. Sappiate che non hanno alcun valore economico, sennò domani mi vengono..."



TELECRONACA - "Ho fatto, nei due anni in cui ho smesso, ho commentato qualche Europeo e Mondiale".



A SCUOLA - "A una mia amica avevano regalato un cucciolo di Labrador, sono andata da lei ed era passata un'ora. Non avevo il cellulare, mia mamma era impazzita e aveva chiamato tutti. Me le son sentite parecchie, ero tornata un'ora e mezza dopo senza avvisare"



DOV'ERI QUANDO...? - "Dov'ero quando nasceva Dybala? Avevo 8 anni, ero in piscina o a scuola. Ho iniziato a tuffarmi a 5 o 6 anni..."

"Estate 2015? Dybala arrivava alla Juve e io ero a Kazan, a vincere il mio unico Mondiale. Vinto da 1 metro. Emozione più grande? Assolutamente sì, ho avuto la fortuna di battere le cinesi..."