Altro appuntamento con 'A Casa con la Juve', stavolta a rispondere alle domande dei giornalisti di JTV ci saranno Andreae Alessandro. Il primo, ritiratosi la scorsa estate, è entrato nello staff di Maurizio Sarri, per il quale cura principalmente la fase difensiva. Il secondo? Attualmente senza squadra: l'esperienza con il Brescia si è chiusa a gennaio, e Alessandro non sa ancora se tornerà a giocare. In basso, le dichiarazioni di 'Barza'; qui, quelle del 'Mitra'. "Passo le giornate, con degli step da fare. Sono a Torino, purtroppo da solo e quindi mi sveglio, faccio colazione, libri, due chiamate e un'ora per fortuna ho il tapis roulant ed è una perla. Corro, doccia, mangio con calma. Pomeriggio più lungo, prima di arrivare alle 7 dove c'è aperitivo con amici. E poi la serata passa".Il gioco consiste in domande brevi: saranno Barza o Matri l'autore del gesto.Chi è il più simpatico? Matri e Barzagli votano per se stessi.Chi mangi adi più? Matri e Barzagli votano per gli altri. Barzagli: "Ma non scherzare, oh. Sono più in forma io che ho smesso un anno fa".Il più attraente: Barza per entrambi. Matri: 'Ha più sex appeal'Il più forte palla al piede: Matri e Barzagli votano per se stessi. Barzagli: 'Ma se sei un difensore trasformato in attaccante! Ale palla al piede? Non gliela chiedete, dopo 3 metri se la scorda dietro. Lui faceva gol".Matri: 'Lui è l'unico centrale finito terzino, l'unico..."Chi soffriva di più? Entrambi votano per Matri. Barzagli: "Soffriva tantissimo, aveva una pezzata clamorosa. Avevi responsabilità? Eh sì, sotto pressione costantemente". Matri: "Se non segnavo nei primi 40 minuti, era già pronta la sostituzione".Chi cucina meglio? Entrambi votano per gli altri. Barzagli: 'Non so cucinare. Faccio cose semplici, come quando avevo 20 anni che sono andato lontano da casa. Ero famoso per il tiramisù ed è un anno che non mi viene più, non mi si monta la crema".Capelli più belli? Entrambi votano per Matri. Barzagli: "Ormai sto diventando tutto bianco..."Rigori? Entrambi votano per gli altri. Barzagli: "Lui è rigorista, io no". Matri: "Tu hai il 100%, io ne ho calciati 6 e sbagliati 8...". Barzagli: 'Mi devo riceredere"Chi si arrabbia di più? Matri: "Siamo due tranquilli, io protestavo con gli arbitri. Con compagni e avversari no". Barzagli: 'Lui è finito da anni, ma ora si sblocca il mercato..."Chi guida di più? Barzagli: 'Mia moglie dice che non so guidare"."Il più grande calcisticamente? Ho avuto una carriera abbastanza pienotta, sono orgoglioso per quello che sono diventato da calciatore. La mia prima società, dalla Cattolica Virtus, fino alla Juventus. Orgoglioso del percorso fatto"."Giochicchio con gente più forte, ma non sono bravissimo...""Cosa ascolto? Rock straniero""Scherzo, scherzo no... erano battute, l'ascella, l'herpes e via dicendo""Io sinceramente ne ho sempre fatti pochi, ma ne ho presi tanti l'anno scorso dai sudamericani. L'ultimo che mi sono ritrovato la macchina piena di coriandoli attaccanti. L'ho mandata a lavare, ci sono voluti cinque lavaggi. Me ne hanno fatte i sudamericani... Chiaramente, data da me, se io non mi ci mettevo a scherzare con loro, non lo facevo neanche io. Cazzeggiavo e venivo punito, gli altri non facevano niente e facevo combriccola""Qualcosa lo trovava, non sempre e in tutte le partite in cui sbagliava. Ma spesso veniva agli allenamenti e ci riportava queste piccole ansie e paure""Scelta per casualità, quando sono arrivato non si potevano scegliere numeri sopra il 30 o il 35. Sempre avuto il 43, tra quelli disponibili c'era il 15. Per trovare un minimo di cosa, le date di nascita dei miei figli sono 13 e 2""Aveva i problemi? Li ha tutt'ora, ha fatto smettere di giocare tutti, guardate cos'ha fatto. Spera che il mercato vada avanti di continuo per riprovare. Sono a casa a Torino"- "Colpo di testa di Pirlo? Era inguardabile! Ma in Nazionale, contro Carrol, gliel'ha presa due volte di testa. Assurdo". Pirlo: "Ma ho anche segnato, tre gol, uno pure a Buffon".Pirlo: "Sempre elegante, dentro e fuori. Non sbagliava mai".Barzagli: 'Il suo sinistro? Sempre dieci. Destro e sinistro. Mi ricordo una partita in cui non poteva calciare di destro e giocava solo di sinistro". Risponde Pirlo: "Una a Lecce, una col Novara, avevo problemi al ginocchio destro e giocavo solo col sinistro". Barzagli: "Se succedeva a Matri, anche a lui non si vedeva"."Meglio quando lo vedo col codino""Quando tornava Matri? 8! Se non lo faceva, c'era il cambio!""Restano negli spogliatoi, non ci piace raccontarle"Pirlo: "Derby all'ultimo secondo"; Matri: "Il gol decisivo in Coppa Italia contro la Lazi, l'ultimo, quello a cui sono più legato". Barzagli: "In Coppa Italia contro l'Inter"