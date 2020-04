Tra i più in vista di Radio DeeJay, Andrea e Michele non l'hanno mai nascosto: sono juventini, juventini purosangue. E allora, chi meglio di loro per rappresentare la passione mai svanita per la Signora, ancor meno in questi giorni? In compagnia di Mauro Camoranesi, ecco la diretta di 'A Casa con la Juve'. Ci sarà da ridere.



COME STAI - Andrea: "Sono a casa, a Cremona, città di Cabrini e ovviamente Vialli"; Michele: 'Io ho la mia maglia, sono collegato dalla campagna. 73? Non sono più neanche i chili, diventa difficile anche correre'



CAMORANESI - Andrea: 'Ha rappresentato la cazzimma, ha fatto gol e assist pazzeschi" Michele: "Il calcio è musica, quand'era in campo faceva quelle schitarrate che potevamo solo goderne. Tutti gol bellissimi, i suoi, e con una cazzimma tanta"



FERRARA - Andrea: 'Ma dai, è ancora un bell'uomo. A Formentera non è niente male". Michele: 'Con Maradona si pizzica ancora oggi'



CAMO QUIZ - Per Andrea: notte prima della finale del 2006, Ferrara passa il telefono a Mauro. Chi c'è dall'altra parte della cornetta? Suo figlio, Maradona o Montero? Andrea: Maradona! Tutto giusto"​

Per Michele: chi era il compagno di stanza in ritiro di Mauro? David Trezeguet! Ed è corretto

Per Andrea: cosa collezionava Mauro? Multe, secondo me. Ed è corretto

Per Michele: contro chi ha segnato al 95' di testa? Bologna! Ed è corretto. La Juve era sotto e lui la pareggiò



COSA STRANE - Andrea: 'Ce ne sono tante'. Michele: 'Una calda è quando ti capita l'inconveniente classico, quando lasci l'ascoltatore in diretta e fai una considerazione non troppo simpatica e l'altro ti sta ancora sentendo... è una delle figure più di emme quando sei live con la radio". Andrea: 'E' stata poi ripresa da Ciao Belli più belli". Michele: 'Non si può vedere la radio, tu in diretta puoi fare delle cose che vedono solo le persone in studio e si crea un'ilarità latente difficile da sedare quando devi essere serio"



COSA FARE DELLA VITA - Andrea: 'Ho una risposta che è un gioco di parole lombardo: vada via al google'. Michele: 'Saluto globale ai single, che dialogano coi vari assistenti vocali. Li abbracciamo tutti virtualmente. Se quando usciremo tutti, troveremo persone leggermente lese, sapremo perché'.



I MAIALI SUDANO? - Michele: 'Io abito in campagna, c'è allevamento maiali e sono andato più volte a portare asciugamani a questi maiali. Domanda che mi appunterò, non me lo sono mai chiesto. Secondo me sì'



AUTO NON PARTE - Andrea: 'Sarà stata una donna a chiederlo... a tanti si è fermata la macchina, anche a te Mauro?'



CAMPO DA CALCIO VERDE - Michele: 'Perché? Per far risaltare meglio il pallone bianco. Fino a un certo livello, ho sempre giocato in campi marroni. Di erba ne abbiamo vista sempre poca. C'erano pozzanghere e fango, più lotta che partita di calcio'



COSA FOLLE PER LA JUVE - Andrea: 'Siamo andati in macchina a vedere la finale con il Borussia, a Monaco. Ci siamo trovati nel fiume di tifosi del BVB. Poi un gol contro il Monaco, di Dani Alves, io ho rischiato di cadere giù per le scale davanti al presidente'. Michele: 'Ce n'è un'altra molto bella a San Siro, Parma-Juve con gol devastante di Vialli... sul gol di Vialli, abbracciandoci, mi ha calpestato gli occhiali che sono andati in frantumi. Senza occhiali ero cieco'. Andrea: 'Abbiamo visto vittorie pazzesche, tipo il 6-1 con il Milan, poi ho avuto la fortuna di vincere la Champions a Roma ed è stata incredibile e indimenticabile'. Michele: 'Vi porto un messaggio di Luca, cremonese e amico, che sarebbe stufo di essere l'ultimo ad alzare la Champions. Adesso non sappiamo quando e come si giocherà, ma ci speriamo tutti'