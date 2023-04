Secondo quanto riportato dall’agenzia France Press, a Bruxelles è nato un nuovo organismo che si è posto l’obiettivo di rappresentare: si è dato come nome, e a breve dovrà nominare un team di gestione o pubblicare un bando per definire la sua struttura. L'UEC, che si presenta come "partner sociale" delle organizzazioni di giocatori e tifosi, "complementare” alla potente European Club Association () a differenza della, ha fatto sapere che al suo progettonessun commento, per ora, da parte della"Non si tratta "di sostituire l’ECA, ma di fornire un contrappeso all’influenza che i grandi club hanno, attraverso l’ECA" ha assicurato la specialista di diritto sportivo Katarina, come riportato da Calcio e Finanza. "Noi non ci sentiamo rappresentati in nessun modo dal calcio europeo", ha detto il co-proprietario del Crystal Palace Steve, a cui ha fatto eco Alex, presidente dell’Union Saint-Gillois: "Ho paura che stiamo diventato un’eccezione, una rarità. I grandi club diventano sempre più potenti e quelli piccoli stanno scomparendo".A sostenere la nascita di questa nuova organizzazione anche Javier, presidente dellaspagnola che non a caso si è sempre posto come primo avversario della: "Questa associazione rappresenta i valori di come il calcio europeo dovrebbe essere in futuro. La Superlega voleva decostruire rapidamente il calcio europeo con un modello completamente diverso. L’ECA invece lo sta distruggendo a poco a poco. Se non c’è una reazione da parte delle squadre che non giocano le competizioni europee, il calcio dei campionati nazionali finirà".