Fra poco la Fifa trasmetterà in streaming la cerimonia di premiazione "on line" (covid oblige) dei The Best Fifa Award, i premi assegnati annualmente a partire dal 2016 dall'organo del calcio mondiale. L'unico atleta facente parte del calcio italiano tra i finalisti è Cristiano Ronaldo. Era candidata per il premio di miglior allenatore del calcio femminile anche Rita Guarino, ma non è stata selezionata tra i tre finalisti.

TUTTI I FINALISTI DELLE VARIE CATEGORIE

MIGLIOR GIOCATORE: Ronaldo (Juventus), Messi (Barcellona), Lewandowski (Bayern Monaco)

MIGLIOR PORTIERE: Neuer (Bayern Monaco), Alisson (Liverpool), Oblak (Atletico Madrid)

MIGLIOR ALLENATORE: Flick (Bayern Monaco), Bielsa (Leeds), Klopp (Liverpool)

PUSKAS AWARD (GOL PIÙ BELLO): De Arrascaeta (Flamengo), Son (Tottenham), Suarez (Barcellona)

MIGLIOR GIOCATRICE: Harder (Danimarca), Renard (Lione), Bronze (Manchester City)

MIGLIOR PORTIERE DONNA: Bouhaddi (Lione), Naeher (Chicago Red Stars), Endler (PSG)

MIGLIOR ALLENATRICE: Hayes (Chelsea), Vasseur (Lione), Wiegman (Olanda)