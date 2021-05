La Juventus domani sera a Bologna si gioca la qualificazione alla prossima Champions League. Una partita che arriva alla fine di uno splendido ciclo di nove scudetti consecutivi. E potrebbe essere l'ultima partita da tesserati juventini per nove uomini, non solo giocatori. Ne parla la Gazzetta dello Sport, che fa i seguenti nomi come possibili partenti quest'estate: Gigi Buffon è l'unico sicuro al 100% dell'addio; poi Cristiano Ronaldo, Giorgio Chiellini, Alvaro Morata, Paulo Dybala, Merih Demiral, Aaron Ramsey; infine mister Andrea Pirlo e il direttore dell'area sportiva Fabio Paratici.