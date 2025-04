A Bola - Djalò fuori squadra, il Porto lo fa allenare alle 7 del mattino

AFP via Getty Images

Il futuro di Tiagosembra ormai segnato. Il difensore centrale portoghese, attualmente in prestito dalla Juventus al Porto, è stato ufficialmente allontanato dal gruppo squadra per motivi disciplinari. Secondo quanto riportato dalla stampa portoghese,avrebbe infranto nuovamente il regolamento interno del club, con diverse uscite notturne che non sono state tollerate dalla dirigenza dei “dragões”.Come misura punitiva, il giocatore si è allenato oggi alle 7 del mattino presso il Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, a Olival, sotto la supervisione di un membro dello staff tecnico e lontano dal resto della squadra. Un chiaro segnale della rottura tra il giocatore e il club. Lo riporta A Bola.

Djalò Juve, le ultime

Nonostante altri calciatori del Porto siano al momento sotto provvedimenti disciplinari – tra cui Martim Fernandes, William Gomes e Otávio – questi si sono comunque allenati regolarmente con il gruppo. Djaló , invece, è stato escluso da ogni attività collettiva, e non dovrebbe più scendere in campo con la maglia del Porto.Il club lusitano ha già avviato le procedure per interrompere anticipatamente il prestito, che inizialmente doveva durare fino al termine del Mondiale per Club. Il ritorno alla Juventus è ormai imminente. Resta ora da capire quale sarà il futuro del difensore, che ha vissuto una stagione molto complicata sia dal punto di vista tecnico che comportamentale.