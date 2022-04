Pareggio spettacolare a Bergamo nel recupero della 20a giornata tra Atalanta e Torino: la Dea resta così a -11 dalla Juventus quarta in classifica a quattro giornate dalla fine. Al Gewiss Stadium succede di tutto: granata avanti al 4' con Sanabria, raggiunti e superati da Muriel su rigore (18') e de Roon al 23'. Un altro rigore, segnato da Lukic, riporta tutto in parità. Finita qui? Macché? Un altro rigore porta avanti il Torino, ancora con Lukic al 63', e quattro minuti dopo un autogol di Freuler sembra chiudere ogni discorso sul 4-2 Toro. In sei minuti però, tra il 78' e l'84', la Dea riacciuffa il pari prima con Pasalic e poi con l'ennesimo rigore del match segnato da Muriel.