Regna il malumore in casa Barcellona. Secondo quanto riportato da Marca in Spagna, infatti, il mancato arrivo di Neymar Jr. in blaugrana dal Paris Saint-Germain, oltre a un difficile inizio di campionato nella Liga, ha fatto cadere nello sconforto la squadra. E la Juventus resta alla finestra per tanti degli obiettivi in possibile uscita dal Barcellona: da Ivan Rakitic a Jean-Clair Todibo e Samuel Umtiti, i bianconeri sono pronti a tornare all'assalto nel prossimo mercato di gennaio.