Un regalo speciale da parte dello #JuventusOfficialFanClub "Valle dei Templi" per Gaetano per festeggiare i suoi 90 anni: la prima volta all'Allianz Stadium



Una serata indimenticabile pic.twitter.com/eUSYWM7xdd — JuventusFC (@juventusfc) May 17, 2022

Una serata indimenticabile, quella di ieri, per il signor, che ha festeggiato iandando per la prima volta all'. Un regalo davvero speciale, per lui, da parte del, che gli ha offerto la possibilità di assistere alla partita casalinga contro la, in una serata già di per sè straordinaria, che resterà nella storia per gli addii di Giorgio Chiellini e Paulo Dybala. Ecco il post pubblicato dallasui propri canali social: