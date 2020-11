A 89 anni si è spento oggi Dino Da Costa, ex attaccante brasiliano che aveva giocato anche con la Juventus dal 1963 al 1966 totalizzando 70 presenze e 12 gol. Nel palmarès di Da Costa ci sono anche tre Coppe Italia, di cui una vinta proprio con la Juve nella stagione 1964-65. La Juve lo prese dall'Atalanta e in bianconero giocò le ultime stagioni in Serie A, prima di essere ceduto in B al Verona. Il suo nome è legato soprattutto alla Roma, della quale è stato uno dei giocatori più importanti degli Anni '50.