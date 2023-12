Le parole dell'ex arbitro Massimilianoa Novantesimo Minuto, a commento della moviola diMANO DI BANI - "Bani tocca il pallone col braccio sinistro. È vero che tocca prima la coscia ma il braccio è allargato prima del cross. Era assolutamente necessaria una review di Fabbri al Var. È un rigore indiscutibile, ci sta che non lo vedA Massa ma il regolamento prevede che questo sia rigore". MALINOVSKYI SU YILDIZ - "Questo è un fallo grave di gioco, per velocità e punto d’impatto. La fortuna di Yildiz e che aveva la gamba alta ne non ci sarebbero potute essere conseguenze gravi. Manca il cartellino rosso".