Il taglio degli stipendi dei calciatori della Juventus genererà un effetto positivo sui conti del club di 90 milioni di euro, una cifra che, come riporta Il Corriere dello Sport, potrebbe permettere ai bianconeri di non dover cedere a tutti i costi per racimolare almeno 30 milioni di plusvalenza da qui al 30 giugno. La Juve sistema il bilancio, quindi, almeno parzialmente anche perché ancora non si sa con precisione a quanto ammontano le perdite per i mancati introiti da diritti tv, sponsor e botteghino. Teoricamente il club bianconero è ancora dentro a tutte le competizioni, Champions compresa, ma ancora non ci sono novità concrete sulla ripartenza.



ESEMPIO - Intanto la società ha tracciato la strada, sia per il calcio italiano che per quello europeo. Se tutte le squadre di Serie A decidessero di adottare lo stesso metodo del club bianconero il sistema salverebbe ​443 milioni di euro e sarebbe una risposta adeguata al buco potenziale da oltre 700 milioni di euro causato dall'emergenza coronavirus che ha fermato tutta l'Europa. Intanto la Juve mette da parte 90 milioni di euro, in attesa di fare la conta definitiva dei danni.