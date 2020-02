Nonostante le tante polemiche che nascono quando c'è un episodio a favore della Juventus, la squadra bianconera è quella che ha subito più rigori contro dall'inizio del campionato: col quello assegnato ieri dall'arbitro La Penna contro la Spal - fidandosi del Var Di Bello perché il monitor per rivedere il contrasto tra Rugani e Missiroli non funzionava - sono nove i penalty concessi alle avversarie della Juve. Nessuno ne ha subiti di più. In questa speciale classifica, la Lazio è la squadra che ne ha subiti meno.