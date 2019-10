Il 9 ottobre del 1983 la Juventus scende in campo allo stadio Comunale di Torino contro il Milan, per la quinta giornata di campionato. E' una partita bellissima quella vinta dai bianconeri, guidati da Giovanni Trapattoni, grazie ai gol nei primi minuti di gioco di Michel Platini e Paolo Rossi. Ai rossoneri non basta il rigore nel finale di Franco Baresi. A fine anno la Vecchia Signora chiude il campionato in vetta, conquistando il 21esimo scudetto della propria storia, mentre il Diavolo non va oltre l'ottavo posto in classifica.