Il 9 marzo del 2005 la Juventus scende in campo allo stadio Delle Alpi contro il Real Madrid, per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri sono chiamati all'impresa, dopo che l'andata al Santiago Bernabeu si è chiusa con la vittoria dei Blancos per 1-0, grazie al gol di Helguera. Le reti di Trezeguet al minuto 75 e di Zalayeta nel secondo tempo supplementare regalano un meraviglioso 2-0 alla squadra di Fabio Capello, che avanza ai quarti.