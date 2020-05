La finale di Coppa Italia 2018 è stata l'ultima partita giocata da Kwadwo Asamoah con la maglia della Juve. Prima centrocampista e poi terzino, il 9 maggio di due anni fa è stato tra i protagonisti della vittoria per 4-0 al Milan all'Olimpico di Roma. Benatia (doppietta) e Douglas Costa liquidano la squadra di Gattuso, un autogol di Kalinic fissa il risultato sul 4-0 per i bianconeri. Asamoah era in terzino sinistro scelto da Allegri, e dopo quella partita non rinnova il contratto e si trasferisce all'Inter a parametro zero.