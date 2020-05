Oggi, sedici anni fa,segnava il primo gol con la maglia della Juventus. Era il 9 maggio 2004 quando il centrocampista ghanese segnava il gol del 2-0 contro la Sampdoria raddoppiando il vantaggio iniziale firmato da Legrottaglie. Era la Juve di Del Piero e Thuram, Zambrotta mezz'ala e Marcello Lippi in panchina. Era la fine della prima stagione alla Juventus per Appiah, che in due anni ha totalizzato 68 presenze e 3 gol, prima di andare in Turchia al Fenerbahçe.