Era il 9 maggio 1994 quando Antonio Giraudo diventò il nuovo amministratore delegato della Juventus di Umberto Agnelli. Rimase in bianconero per dodici anni, formando insieme a Luciano Moggi e Roberto Bettega la famosa Triade che in quegli anni ha regalato tanti successi ai bianconeri. Tra i principali progetti di Giraudo, c'è stata la ristrutturazione del vecchio stadio Delle Alpi e l'entrata in borsa della Juventus.