Il 9 maggio 1994 Antonio Giraudo diventa il nuovo amministratore delegato della Juventus. Nominato da Umberto Agnelli, insieme a Luciano Moggi e Roberto Bettega forma la famosa "Triade" scrivendo un pezzo di storia della Juventus: nei dodici anni di gestione economica-finanziaria ha sempre consentito al club di chiudere il bilancio in utile, tra i progetti più importanti c'è stato l'accordo per la ristrutturazione del Delle Alpi e l'entrata in borsa della Juve. Nel 2005 firmò un importante accordo di sponsorizzazione con la società petrolifera Tamoil.